Metin Akpınar İkinci Kez Baba Oldu! Sevgi Katkıcı da Kızı Olduğunu Kanıtladı

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından durumdan haberi olmadığını söyleyen Akpınar, kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini söylemişti. Akpınar olayın ardından çocuklarından ve eşi Göksel Akpınar’dan da özür dilemişti.

MAHKEME SONUÇLANDI

Antalya’daki bir köyde bakıcıya bırakılan ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınıp daha sonra da Nebioğlu tarafından evlatlık edilen ikiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sonucu duygu, Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu’nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da daha sonra Metin Akpınar’ın babalığını kanıtlamak için mahkemeye başvurmuştu.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı ve Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti.

Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtildi ve Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.