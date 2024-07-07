Metin Akpınar İkinci Kez Baba Oldu! Sevgi Katkıcı da Kızı Olduğunu Kanıtladı

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu’nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da kızı olduğunu ispatladı.

Son Güncelleme:
Metin Akpınar İkinci Kez Baba Oldu! Sevgi Katkıcı da Kızı Olduğunu Kanıtladı

Geçtiğimiz aylarda Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberlerin ardından durumdan haberi olmadığını söyleyen Akpınar, kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini söylemişti. Akpınar olayın ardından çocuklarından ve eşi Göksel Akpınar’dan da özür dilemişti.

Metin Akpınar İkinci Kez Baba Oldu! Sevgi Katkıcı da Kızı Olduğunu Kanıtladı - Resim : 1

MAHKEME SONUÇLANDI

Antalya’daki bir köyde bakıcıya bırakılan ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınıp daha sonra da Nebioğlu tarafından evlatlık edilen ikiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme sonucu duygu, Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu’nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da daha sonra Metin Akpınar’ın babalığını kanıtlamak için mahkemeye başvurmuştu.

Metin Akpınar İkinci Kez Baba Oldu! Sevgi Katkıcı da Kızı Olduğunu Kanıtladı - Resim : 2

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı ve Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti.

Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdiMetin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdiMagazin

Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtildi ve Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.

Etiketler
Metin Akpınar Dava
Son Güncelleme:
Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor Yeni Hasat Eden Herkes Patatesin Yanına Koyuyormuş. Filizlenmesi Duruyor
Pelin Karahan, Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu Pelin Karahan, Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Sahnede Kafasına Şişe Fırlatıldı. Cem Adrian'dan İlk Açıklama Geldi Cem Adrian'dan İlk Açıklama Geldi
Gülben Ergen Gençlik Sırrını Paylaştı: Pürüzsüz Cildini Buna Borçluymuş Gülben Ergen Gençlik Sırrını Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!