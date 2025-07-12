MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun ana kadrosuna giren ilk isim belli oldu. Diyarbakır mutfağından Duvaklı pilav ve kırmızı orman meyveli yaratıcı tabaklarla ter döken yarışmacılar arasında en iyi tabağı Furkan Kahraman hazırladı. Şefler, yarışmacının performansını takdir ederek ilk önlüğü ona verdi.

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MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025 sezonunda heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, ana kadroya girmek için mücadele veren yarışmacılar arasında ilk önlüğü kazanan isim belli oldu.

11 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde 14 yarışmacı, ilk olarak Diyarbakır mutfağının geleneksel lezzetlerinden Duvaklı pilavı hazırladı. Sürenin sonunda 9 yarışmacı ikinci tura geçmeye hak kazandı. Yarışmanın bu etabında ise şefler, kırmızı orman meyveleriyle yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi.

MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu - Resim : 1

İLK ÖNLÜK FURKAN'IN OLDU

İkinci turda verilen 45 dakikalık sürede yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Şefler değerlendirme sonrası en başarılı tabağı hazırlayan ismin Furkan Kahraman olduğunu açıkladı. Böylece Furkan, MasterChef 2025’in ana kadrosuna giren ilk yarışmacı oldu. Kazandığı önlük sonrası büyük sevinç yaşayan Furkan, “Çok mutluyum. Normalde hayatımda 2 yol vardı. Biri Dubai'de kalıp hayatımı devam ettirmek, diğeri MasterChef'e gelmekti. İyi ki burayı seçtim. Şu an ait olduğum yerde hissediyorum kendimi. Ana kadroya ilk olarak çıkmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

MasterChef 2025'te Ana Kadroya Giren İlk Yarışmacı Belli Oldu - Resim : 2

Bolu Mengen Aşçılar Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitim alan Furkan, yarışmaya Dubai’den katıldı. Burada yaklaşık 1,5 yıl çalışan genç aşçı, MasterChef için işini bırakıp Türkiye’ye döndüğünü söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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