Mahmut Tuncer'in Zor Günü! Sosyal Medyadan Duyurdu

Mahmut Tuncer'in annesi Yüksek Özsoy hayatını kaybetti. Tuncer, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son Güncelleme:
Mahmut Tuncer'in Zor Günü! Sosyal Medyadan Duyurdu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aldığı acı haberle sarsıldı. Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy hayatını kaybetti. Ünlü isim, vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız."

Cenaze bilgileri ise şöyle aktarıldı:

"Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak."

Yarım Saat Arayla Kalp Krizi Geçiren Çiftten Acı HaberYarım Saat Arayla Kalp Krizi Geçiren Çiftten Acı HaberYurttan Haberler

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Şarkısına Erişim Engeli Gelmişti: Turabi Çareyi Sözleri Değiştirmekte Buldu Erişim Engeli Sonrası Turabi'den Yeni Hamle
David Beckham, İstiklal Caddesi'nde! Görenler Şoke Oldu, Fotoğraf Çektirmek İçin Sıraya Girdiler İstiklal Caddesi'nde David Beckham Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’
İsmi Tefeci Listesinde Çıkan Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı, 'Kendisini Tanırım' Diyerek Açıkladı Tefeci Dosyasından Onun da Adı Çıktı
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak