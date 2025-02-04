Mahmut Tuncer'in Zor Günü! Sosyal Medyadan Duyurdu
Mahmut Tuncer'in annesi Yüksek Özsoy hayatını kaybetti. Tuncer, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aldığı acı haberle sarsıldı. Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy hayatını kaybetti. Ünlü isim, vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız."
Cenaze bilgileri ise şöyle aktarıldı:
"Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak."
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: