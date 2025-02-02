Yarım Saat Arayla Kalp Krizi Geçiren Çiftten Acı Haber

Bursa'da, Yaşar ve Nursel Cengiz çifti yarım saat ara ile kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alınan çift bir gün arayla hayatını kaybetti.

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Yarım Saat Arayla Kalp Krizi Geçiren Çiftten Acı Haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Yaşar Cengiz, 18 Ocak’ta kalp krizi geçirdi. Cengiz, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te eşini bekleyen Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı.

BİR GÜN ARAYLA ACI HABER

Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti. Yaşar Cengiz'in cenazesi 31 Ocak’ta Turgutalp Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Nursel Cengiz de dün kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda eşinin mezarının yanına defnedildi.

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Kaynak: DHA

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