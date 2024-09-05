Kral Charles'ın Ölüm Döşeğinde Olduğu Söyleniyordu... Kraliçe'den Açıklama Geldi

İngiltere Kralı III. Charles kanserle mücadele ederken, durumun "çok kötü" olduğuna ilişkin haberler sonrası Kraliçe Camilla'dan açıklama geldi. Kraliçe, eşinin sağlık durumunun "çok iyi" olduğunu söyledi.

Kral Charles'ın Ölüm Döşeğinde Olduğu Söyleniyordu... Kraliçe'den Açıklama Geldi

Yaklaşık iki yıldır Birleşik Krallık tahtında oturan Kral III. Charles, bir süredir kanserle mücadele diyor. Durumunun ağırlaştığı söylenen hükümdarın, kraliyet için gerekli bir prosedür olan cenaze hazırlıklarının da devam etmesi kamuoyunun dikkatini çekti.

Buckhingham Sarayı’ndan bir yetkilinin, "Saray, Kral'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hâlâ çok hasta. Kamuoyuna çıkıyor ama bunlar kısa süreli. Genellikle helikopterle gidiyor ve sonra geri getiriliyor" açıklamasını yapması ise kamuoyunu daha da endişelendirdi.

KRALIN SAĞLIĞI SORULDU

Sözcü'de yer alan habere göre; bu iddiaların ortaya atılmasından kısa süre sonra kraliyetten bir yalanlama geldi. Kral Charles’ın eşi Kraliçe Camilla, İngiltere'deki Dyson Kanser Merkezi'ni ziyaret ederken kocasının sağlığı hakkında konuştu. Tesisi gezen Kraliçe, Kral’ın sağlığının nasıl olduğuyla ilgili soruya net bir şekilde, "Çok iyi durumda" cevabını verdi.

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