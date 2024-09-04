İngiltere'de Şoke Eden İddia: Kral Charles Ölmeden Cenaze Hazırlıklarına Başladılar

Büyük Britanya Kralı 3. Charles ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Krallık için 70 yılı aşkın süredir bekleyen Charles, 73 yaşında tahta çıkmasıyla en yaşlı tahta çıkan hükümdar olma ünvanını almasının ardından, kansere yakalandı.

Buckingham Sarayı içinden bir yetkilinin sızdırdığı bilgilere göre ise, Kral Charles için cenaze planlamaları başladı. Yetkili isim konuya ilişkin açıklamasında, "Kral Charles'ın iyileştiği izlenimi veriliyor ama o hâlâ çok hasta" dedi. Kralın hayatını kaybetmesi halinde ise yerine oğlu Prens William’ın tahta oturması bekleniyor.

‘TÖREN HAZIRLIĞI ÇOKTAN BAŞLADI’

İngiltere’de hükümdarların cenaze töreni hazırlıklarının neredeyse tahta çıktığı andan itibaren başladığı bilinirken, an itibarıyla 75 yaşında olan Charles’ın kansere yakalanmış olması hazırlıkları daha da acil hale getirdi.

Kral Charles'ın cenaze planının kod adının ise "Menai Köprüsü Operasyonu" olduğu kaydedildi.

TAHTIN HAYRINI GÖREMEDİ

Charles, 1952’den beri Kral olmayı beklerken, tahta çıkan en yaşlı kral olmuştu. Ancak kral, tahta çıkmasının ardından kansere yakalandığı ve tedavi süresince kamu hayatından çekileceği bildirilmişti.

Kral Charles, geçen günlerde görevlerine dönerken, Saraydan gelen bilgilere göre sağlık durumunda yolunda gitmeyen şeyler var. Saray içinden bir yetkili de bunu doğrular nitelikte konuşurken, "Genellikle helikopterle getiriliyor ve sonra geri getiriliyor. İyi bir dinlenmeye ihtiyacı var" dedi.