Kıvanç Tatlıtuğ Geri Dönüyor: İddialı Diziyle El Sıkıştı

Ekranlara hangi projeyle döneceği merak konusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, tercihini yaptı. Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ ile el sıkışan Tatlıtuğ, bir ajan hikayesi olan “Dönence” dizisiyle geri dönüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Geri Dönüyor: İddialı Diziyle El Sıkıştı
Televizyonun en popüler isimlerinden olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyordu. Birçok platformdan teklif alan oyuncunun setlere hangi projeyle döneceği sonunda belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Tatlıtuğ, Bozdağ Film’in patronu Mehmet Bozdağ’ın yeni iddialı projesi “Dönence”yle el sıkıştı. Bozdağ’ın senaryosunu Bekir Kerem Kurt’la beraber yazdığı 8 bölümlük dizi Disney Plus için çekilecek.

AJAN HİKAYESİ OLACAK

Mart itibarıyla sete çıkılması planlanan diziyle ilgili kulaktan kulağa yayılan ilk bilgilere göre “Dönence” bir ajan hikâyesi olacak. Kıvanç Tatlıtuğ’un “Ali” rolüne hayat vereceği dizinin henüz yönetmeni netleşmedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

