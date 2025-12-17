Sahipsizler Dizisine Bomba Transfer

İkinci sezonuyla yine çarşamba akşamları ekrana gelen "Sahipsizler" dizisine oyuncu Hivda Zizan Alp dahil oldu.

Son Güncelleme:
Sahipsizler Dizisine Bomba Transfer
Star Tv ekranlarında yayınlanan, ikinci sezonuyla ekran macerasına devam eden “Sahipsizlerdizisinin yarın akşam ekrana gelecek bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, A.B.İ. dizisine transfer olan başarılı yönetmen Cem Karcı’nın yerini Enes Kartal‘ın aldığı diziye Hivda Zizan Alp transfer oldu.

Sahipsizler Dizisine Bomba Transfer - Resim : 1

Nefes nefese olayların yaşanmaya devam ettiği diziye Hivda Zizan Alp “Gülsüm” karakteriyle dahil oldu. Ünlü oyuncu, intikam almak için devranın oteline hizmetçi olarak işe girecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Dizi Sahipsizler
Son Güncelleme:
