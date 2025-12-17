Sahipsizler Dizisine Bomba Transfer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Star Tv ekranlarında yayınlanan, ikinci sezonuyla ekran macerasına devam eden “Sahipsizler” dizisinin yarın akşam ekrana gelecek bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, A.B.İ. dizisine transfer olan başarılı yönetmen Cem Karcı’nın yerini Enes Kartal‘ın aldığı diziye Hivda Zizan Alp transfer oldu.

Nefes nefese olayların yaşanmaya devam ettiği diziye Hivda Zizan Alp “Gülsüm” karakteriyle dahil oldu. Ünlü oyuncu, intikam almak için devranın oteline hizmetçi olarak işe girecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş