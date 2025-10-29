Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolünde yer aldığı “Güller ve Günahlar” dizisinin setinde ödeme krizi çıktı. Aylardır maaşlarını alamayan ekip, yasal haklarını kullanarak iş durdurma kararı aldı.

Son Güncelleme:
Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı “Güller ve Günahlar” dizisinin setinde büyük bir kriz yaşandı. Dizinin yapımını üstlenen NGM Medya’nın, set çalışanlarının ücretlerini uzun süredir ödemediği iddia edildi. Bu durum karşısında çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından sette tüm çekimler durdu.

YAPIM ŞİRKETİNDEN ŞOKE EDEN TEPKİ

Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu - Resim : 1

Set emekçilerinin iş bırakmasının ardından yapım şirketinin, beklenmedik bir adım attığı öne sürüldü.
Sektör kaynaklarına göre şirket, çalışanların bu kararına tepki olarak bazı ekiplerle yollarını ayırdı.
Bu gelişme, dizi ekibi içinde tansiyonu daha da yükseltti.

SİNE-SEN’DEN NGM MEDYA’YA SERT TEPKİ

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak NGM Medya’nın tutumunu eleştirdi. Açıklamada, “NGM’nin bu davranışı İş Kanunu’na açıkça aykırıdır. Çalışanların ücretlerini alamadığı koşullarda iş bırakma hakkını kullanması tamamen yasaldır” ifadelerine yer verildi. Sendika, yapımcı firmaya çağrıda bulunarak emekçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesini istedi.

Kanal D'nin İddialı Dizisinde Kriz! Ücretler Ödenmedi, Çekimler Durduruldu - Resim : 2

DİZİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Setteki krizin ardından dizinin çekim takviminin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yapım sürecinin geçici olarak durdurulduğu belirtiliyor.

"ÇALIŞANLARI SETE ALMADILAR"

Sine-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“NGM yapımcılığındaki Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri, uzun süredir ücretlerini alamamaktadır. Bu nedenle bazı işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında çalışmama hakkını kullanmıştır. Anılan maddeye göre, işçiler ücretleri ödenmediğinde iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptir. Bu süreçte iş akitleri feshedilemez, yerlerine yeni işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz. Ancak NGM temsilcileri, hukuka aykırı biçimde iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu ‘istifa’ olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, hem yasal düzenlemelere hem de temel işçi haklarına açık bir şekilde aykırıdır.” Sendika, yapım şirketini derhal yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Açıklamanın devamında “Ücretleri zamanında ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz" denildi.

Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'de Şok! Alya Öldü mü? Herkes Bu Detayı KonuşuyorKanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'de Şok! Alya Öldü mü? Herkes Bu Detayı KonuşuyorMagazin

Fenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Oyuncusu Apar Topar Hastaneye KaldırıldıFenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Oyuncusu Apar Topar Hastaneye KaldırıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Yıldırım Kanal D
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Güllü’nün Patronu 'Kızı Öldürdü' Dedi Ortalık Karıştı! Bomba İddia Sonrası Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Güllü’nün Patronu 'Kızı Öldürdü' Dedi Ortalık Karıştı! Bomba İddia Sonrası Kızı Sessizliğini Bozdu
Ünlü Fenomen Sibil Çetinkaya'dan Kötü Haber! Günlerdir Hastanede Tedavi Görüyor Ünlü Fenomenden Kötü Haber
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! Arama Kurtarma Çalışması Başladı Gebze’de 7 Katlı Bina Çöktü! 5 Kişi Enkaz Altında
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi