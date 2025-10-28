Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'de Şok! Alya Öldü mü? Herkes Bu Detayı Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzak Şehir, son bölümüyle duygusal anlara sahne oldu. Dizide Alya’nın ameliyat sahnesi izleyicileri hem şaşırttı hem de derinden etkiledi. Cihan, sevdiği kadının ameliyatına girdi ancak beklenmedik bir anda Alya’nın kalbi durdu. O anlar ekran başında izleyenleri gözyaşına boğdu.

ALYA’NIN KALBİ DURDU, CİHAN YIKILDI

Son bölümde Alya tüm testleri yaptırdı ve Boran’a böbreğini vermeye karar verdi. Ameliyat sırasında Cihan, Alya’nın başında yer aldı. Ancak operasyon esnasında Alya’nın kalbi durunca salonda panik yaşandı. O anlarda Cihan’ın yaşadığı çaresizlik ve korku, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Alya’dan gelecek iyi haberi bekleyen Cihan, monitörden gelen kalp sesiyle birlikte derin bir nefes aldı. Ancak sahnenin duygusal yoğunluğu, diziyi izleyenleri ekran başına kilitledi.

OZAN AKBABA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, performansıyla adeta bölümün yıldızı oldu. Sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinde oyuncunun performansı kısa sürede gündem olurken, izleyicilerden “Muhteşem oynadı”, “Gerçek duyguyu hissettirdi”, “Ozan Akbaba resmen döktürdü” gibi yorumlar geldi.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan sahne, dizinin en unutulmaz anlarından biri olarak gösterildi.

“ALYA ÖLDÜ MÜ?” SORUSU GÜNDEMDE

Dizinin bu dramatik bölümü sonrası izleyiciler “Uzak Şehir Alya öldü mü?” sorusunu sormaya başladı. Ameliyat sahnesinin ardından gelecek bölümde Alya’nın sağlık durumuna ilişkin yeni detayların açıklanması bekleniyor.

