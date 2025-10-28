Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'de Şok! Alya Öldü mü? Herkes Bu Detayı Konuşuyor

Uzak Şehir son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ameliyat sırasında Alya’nın kalbinin durduğu sahne büyük yankı uyandırırken, Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın performansı sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'de Şok! Alya Öldü mü? Herkes Bu Detayı Konuşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzak Şehir, son bölümüyle duygusal anlara sahne oldu. Dizide Alya’nın ameliyat sahnesi izleyicileri hem şaşırttı hem de derinden etkiledi. Cihan, sevdiği kadının ameliyatına girdi ancak beklenmedik bir anda Alya’nın kalbi durdu. O anlar ekran başında izleyenleri gözyaşına boğdu.

ALYA’NIN KALBİ DURDU, CİHAN YIKILDI

Son bölümde Alya tüm testleri yaptırdı ve Boran’a böbreğini vermeye karar verdi. Ameliyat sırasında Cihan, Alya’nın başında yer aldı. Ancak operasyon esnasında Alya’nın kalbi durunca salonda panik yaşandı. O anlarda Cihan’ın yaşadığı çaresizlik ve korku, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Alya’dan gelecek iyi haberi bekleyen Cihan, monitörden gelen kalp sesiyle birlikte derin bir nefes aldı. Ancak sahnenin duygusal yoğunluğu, diziyi izleyenleri ekran başına kilitledi.

OZAN AKBABA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kanal D'nin Fenomen Dizisi Uzak Şehir'de Şok! Alya Öldü mü? Herkes Bu Detayı Konuşuyor - Resim : 1

Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, performansıyla adeta bölümün yıldızı oldu. Sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinde oyuncunun performansı kısa sürede gündem olurken, izleyicilerden “Muhteşem oynadı”, “Gerçek duyguyu hissettirdi”, “Ozan Akbaba resmen döktürdü” gibi yorumlar geldi.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan sahne, dizinin en unutulmaz anlarından biri olarak gösterildi.

“ALYA ÖLDÜ MÜ?” SORUSU GÜNDEMDE

Dizinin bu dramatik bölümü sonrası izleyiciler “Uzak Şehir Alya öldü mü?” sorusunu sormaya başladı. Ameliyat sahnesinin ardından gelecek bölümde Alya’nın sağlık durumuna ilişkin yeni detayların açıklanması bekleniyor.

Jennifer Lawrence, Doğum Sonrası Vücudunu Yenilemek İstiyorJennifer Lawrence, Doğum Sonrası Vücudunu Yenilemek İstiyorMagazin

Uzak Şehir Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Boran Her Şeyi DeğiştirdiUzak Şehir Dizisinin Akıbeti Belli Oldu! Boran Her Şeyi DeğiştirdiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uzak Şehir Kanal D
Jennifer Lawrence, Doğum Sonrası Vücudunu Yenilemek İstiyor Doğum Sonrası Vücudunu Yenilemek İstiyor
Yoğun Bakımda Mucize Umudu! Yakın Arkadaşı Anlattı: Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl? Yoğun Bakımda Mucize Umudu! Yakın Arkadaşı Anlattı: Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Nasıl?
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor
Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi