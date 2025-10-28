Güllü’nün Patronu 'Kızı Öldürdü' Dedi Ortalık Karıştı! Bomba İddia Sonrası Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

“ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ” İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Güllü’nün patronu ve İstanbul’daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın

Güllü’nün patronu ve İstanbul’daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelerek Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “annesini öldürdü” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın, yanında iki tanıkla birlikte savcılığa ifade verirken, elindeki yazışmalar ve ses kayıtlarını da delil olarak sundu.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Aydın, “Tuğyan Hanım’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim’ dediğine dair ses kayıtları var. Ayrıca aile dostları da bu yönde ifadeler verdi. Ancak Tuğyan, iddiaya göre bu kayıtları zorla sildirdi” şeklinde açıklama yaptı.

“KEMİKLERİ PARÇALANDI, ÜZÜLDÜM” DEMİŞ

Aydın, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna gönderdiği mesajlarda “Annemi öldürdüm” dediğini ileri sürdü. Ayrıca, “Bircan isimli aile dostu ifadesinde Tuğyan’ın bu sözleri söylediğini doğruladı. Hatta ‘Kemikleri parçalandı, üzüldüm’ demiş” sözleriyle iddialarını sürdürdü.

KIZI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddiaların ardından Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sessizliğini bozdu.

Bu iddiaların ardından gözler Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e çevrildi. Bir televizyon programına konuşan Gülter, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

“Ben iki buçuk saat boyunca savcıya ifade verdim. Eğer bu iddialar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı?” sözleriyle kendini savunan Gülter, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

