Fenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Oyuncusu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

TRT Tabii’nin Tokat’ta çekimleri süren Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

TRT Tabii’nin Tokat’ta çekimleri süren Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz geçirdiği kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

SETTE PANİK ANLARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çekimler sırasında yaşanan kazada Şaşmaz’ın sol işaret parmağı kırıldı. İlk müdahalenin ardından oyuncu İstanbul’a getirildi.

AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncu, bugün Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Şaşmaz’a doktorlar iki haftalık istirahat raporu verdi. Hastanede ünlü oyuncuya kardeşi Aytaç Şaşmaz da eşlik etti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

