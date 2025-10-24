Melisa Tapan İle Yeni Ayrılmıştı... Kerem Bursin Gönlünü Bu Kez Ünlü Fenomene Kaptırdı

Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan’la yollarını ayıran ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in kalbi yeniden doldu. Bürsin’in sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemini salladı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz nisan ayında Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Sabancı Tapan ile ilişkisini noktaladıktan kısa süre sonra yeniden aşk iddialarıyla gündeme geldi. “Çarpıntı” dizisinde ‘Aras Alkan’ karakterine hayat veren başarılı oyuncunun, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Mayıs 2024’te Melisa Tapan’la aşk yaşamaya başlayan Bürsin, o dönemde “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” sözleriyle ilişkisini doğrulamıştı. Ancak çiftin birlikteliği, Tapan’ın oyuncunun ailesiyle uyum sorunu yaşadığı iddiaları üzerine sona ermişti.

Bürsin’in yalnızlığı ise kısa sürdü. Ünlü oyuncunun son haftalarda Selin Yağcıoğlu ile sık sık görüştüğü iddia edildi. İkilinin birlikte Galatasaray maçını izlediğine dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Yağcıoğlu’nun son paylaşımındaki detaylar da aşk söylentilerini güçlendirdi.

Yeni aşk iddiaları hakkında henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada “yeni çift” yorumları şimdiden gündem oldu.

