Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in Son Halini Görenler İnanamadı! Yeni İşi Şaşırttı

Bir dönemin fenomen dizisi Selena’da canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, yıllar sonra bambaşka bir yönüyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu kez iş dünyasına adım attı.

OYUNCULUĞU BIRAKIP KAFE AÇTI

Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan Şenel, oyunculuk kariyerine ara vererek Kuzguncuk’ta kendi kafesini açtı. Mekanın hem işletmeciliğini hem de yönetimini bizzat kendisi üstlenen Şenel, yeni girişimini sosyal medya hesabından duyurdu.

“ESKİ BİR HAYALDİ, YENİ GERÇEKLEŞTİ”

Yeni başlangıcını duyururken duygularını paylaşan Şenel, “Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan bir ikizler burcu bireyi olarak, bu eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı hayal etmekten vazgeçmeyen herkesin başına” sözleriyle takipçilerine seslendi.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Şenel’in son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme, “Bambaşka biri olmuş”, “Tanıyamadım”, “Zaman ona çok yaramış” gibi yorumlar yapıldı.

