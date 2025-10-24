Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in Son Halini Görenler İnanamadı! Yeni İşi Şaşırttı

Bir dönemin unutulmaz dizisi Selena’da Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, oyunculuğu bırakarak yeni bir kariyere adım attı. Ekranlardan uzaklaşan ünlü ismin son hali şaşırttı.

Son Güncelleme:
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in Son Halini Görenler İnanamadı! Yeni İşi Şaşırttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin fenomen dizisi Selena’da canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, yıllar sonra bambaşka bir yönüyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, bu kez iş dünyasına adım attı.

OYUNCULUĞU BIRAKIP KAFE AÇTI

Pis Yedili, Türk Malı, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, İçimdeki Fırtına ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan Şenel, oyunculuk kariyerine ara vererek Kuzguncuk’ta kendi kafesini açtı. Mekanın hem işletmeciliğini hem de yönetimini bizzat kendisi üstlenen Şenel, yeni girişimini sosyal medya hesabından duyurdu.

“ESKİ BİR HAYALDİ, YENİ GERÇEKLEŞTİ”

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in Son Halini Görenler İnanamadı! Yeni İşi Şaşırttı - Resim : 1

Yeni başlangıcını duyururken duygularını paylaşan Şenel, “Her zaman yeni bir şeylerin peşinde olan bir ikizler burcu bireyi olarak, bu eski bir hayaldi ama yeni gerçekleşti. Bana şans getir... Darısı hayal etmekten vazgeçmeyen herkesin başına” sözleriyle takipçilerine seslendi.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Şenel’in son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme, “Bambaşka biri olmuş”, “Tanıyamadım”, “Zaman ona çok yaramış” gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Dizide Kriz Patladı! Yeni Bölüm YayınlanmayacakFenomen Dizide Kriz Patladı! Yeni Bölüm YayınlanmayacakMagazin

Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce ÇekilmişGüllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce ÇekilmişMagazin

Acun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 KadrosundaAcun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 KadrosundaMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce Çekilmiş Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce Çekilmiş
Fenomen Dizide Kriz Patladı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak Fenomen Dizide Kriz! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Sert Sözler: ‘Ne Yaparlarsa Yapsınlar Artık Lağım Patladı’ ‘Ne Yaparlarsa Yapsınlar Artık Lağım Patladı’