Ünlü Fenomen Sibil Çetinkaya'dan Kötü Haber! Günlerdir Hastanede Tedavi Görüyor

Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, günlerdir hastanede tedavi görüyor. Yüksek ateşi ve geçmeyen ağrıları nedeniyle zor günler geçiren Çetinkaya, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Günlerdir süren tedavisine rağmen fenalaşan Çetinkaya, hastalığının nedeninin henüz bulunamadığını açıkladı.

“VİRÜSÜN NE OLDUĞUNU BULAMIYORUZ”

Hastane odasından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını endişelendiren fenomen, “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim bir türlü düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu düşünüyorum ama sinirlerim zayıfladı. Artık damar bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AĞRILARIM ÇOK, KARNIM ŞİŞ”

Ünlü Fenomen Sibil Çetinkaya'dan Kötü Haber! Günlerdir Hastanede Tedavi Görüyor - Resim : 1

Tedavisinin devam ettiğini belirten Çetinkaya, son sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Çetinkaya, "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." sözleriyle sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Çetinkaya’nın paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, genç fenomene “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunarak moral mesajları gönderdi.

