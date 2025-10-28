Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyası Yasta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilya’nın sevilen seslerinden Vanessa Rios, 25 Ekim Cumartesi gecesi Recife kentindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. 42 yaşındaki sanatçı, “pulmoner sinovyal sarkom” olarak bilinen nadir ve agresif bir akciğer kanseri türüyle uzun süredir tedavi görüyordu.

İKİ KEZ KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Rios’a ilk olarak altı yıl önce bacağında sarkom teşhisi konulmuştu. Mart 2019’da saçlarını kazıttığı bir fotoğrafla tedavi sürecini duyuran sanatçı, aynı yılın eylül ayında tamamen iyileştiğini açıklamıştı. Ancak 2023 yılında hastalık yeniden nüksetti ve bu kez akciğerlerini etkileyen “pulmoner sinovyal sarkom” tanısı aldı.

AİLESİNE VE HAYRANLARINA VEDA

Amerikalı Joe Ridenhour ile evli olan Vanessa Rios’un, 16 yaşında Larissa Rios adında bir kızı bulunuyordu. Sosyal medyada oldukça aktif olan sanatçı, 30 Eylül’de ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış ve “Hayatta sahip olduklarımız değil, hayatımızda kim olduğumuz önemlidir... Aile, varoluşun fırtınaları arasında bizi sabit tutan çapadır” notunu düşmüştü.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

680 binden fazla takipçisi bulunan Rios, enerjik sahne performansları ve hayranlarıyla kurduğu samimi bağ ile tanınıyordu. Erken yaşta gelen vefatı Brezilya müzik dünyasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi