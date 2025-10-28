Jennifer Lawrence, Doğum Sonrası Vücudunu Yenilemek İstiyor

Nisan ayında ikinci bebeğini kucağına alan Oscar’lı yıldız Jennifer Lawrence, meme büyütme ameliyatı için tarih açıkladı.

Jennifer Lawrence, Doğum Sonrası Vücudunu Yenilemek İstiyor
Nisan ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Jennifer Lawrence, meme büyütme ameliyatı olmayı düşündüğünü açıkladı. New Yorker Gazetesi’nin haberine göre, 35 yaşındaki Amerikalı oyuncu bu ameliyatı kasım ayında yaptırmayı planlıyor.

‘ESKİSİ GİBİ OLDU’

Gazeteye verdiği röportajda, Lawrence ikinci doğumundan sonra vücudunun eskisi gibi hissettirmediğini söyledi. Oscar’lı oyuncu, büyük oğlu Cy ile yaşadığı ilk hamileliğine atıfta bulunarak, "İlkinden sonra neredeyse her şey eskisi gibi oldu. İkincisinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence, doğumdan bir yıl sonra yani önümüzdeki ilkbaharda kamera karşısında çıplak bir sahne çekmeyi planladığını belirtti. Ancak ünlü oyuncu, şöhreti olmasa da estetik operasyon yaptıracağını vurguladı.

Daha önce yaptırdığı estetik işlemleri de paylaşan Lawrence, botoks yaptırdığını ancak oyunculuk gereği alnını kullanmaya devam edebildiğini ifade etti. Kamera karşısında olması nedeniyle dolgu yaptırmadığını belirten oyuncu, ilerleyen dönemde yüz gerdirme ameliyatını düşünebileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Jennifer Lawrence
