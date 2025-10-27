Uzun Süre Tedavi Görmüştü! Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Geçirdiği inme sonrası uzun süre tedavi gören usta sanatçı Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Yüzü gülen usta oyuncunun moralinin iyi olduğu görüldü.

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından ilk kez görüntülendi. Geçirdiği inme sonrası zorlu bir iyileşme dönemi yaşayan usta sanatçının son hali sevenlerini sevindirdi.

UZUN SÜRELİ TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylar süren tedavi süreci boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Dört aylık kritik sürecin ardından normal servise alınan İnanır, bir süre sonra taburcu edilmişti. Ancak akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmıştı.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hastane sürecinin ardından fizik tedaviye başlayan İnanır, geçtiğimiz aylarda oldukça zayıflamış haliyle objektiflere yansımış ve bu durum sevenlerini üzmüştü.

YÜZÜ GÜLÜYOR, MORALİ YERİNDE

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir balıkçıda görüntülendi. Keyifli olduğu görülen İnanır’ın, önceki görüntülerine göre kilo kaybı yaşamadığı ve moralinin oldukça yerinde olduğu dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Kadir İnanır
