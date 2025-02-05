9 Aydır Hastanede Tedavi Gören Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Usta oyuncu Kadir İnanır'ı hastanede ziyaret eden iş insanı Mithat Erdem, İnanır'ın son halini paylaştı. Erdem, paylaşımına "Daha güzel günlere" notunu düştü.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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9 Aydır Hastanede Tedavi Gören Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Beynine pıhtı atması nedeniyle 9 aydır hastanede tedavi gören Türk sinemasının duayen oyuncusu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. İş insanı Mithat Erdem, usta sanatçıyı hastanede ziyaret etti. Erdem, Kadir İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Erdem, Kadir İnanır ile olan fotoğrafını "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" notuyla paylaştı.

9 Aydır Hastanede Tedavi Gören Kadir İnanır'ın Son Hali Ortaya Çıktı - Resim : 1

SON SAĞLIK DURUMU

Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca, usta oyuncunun son sağlık durumu ise "Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Bir takım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama" diye açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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