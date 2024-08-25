Justin Bieber Baba Oldu: İşte Bebeğinin İsmi...

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 2018 yılından beri evli olduğu ABD'li model Hailey Bieber'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Ünlü çift, Los Angeles'taki bir hastanede doğan oğullarına "Jack Blues" adını verdi.

İlk kez baba olan 30 yaşındaki Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da Instagram sayfasından paylaştı ve "Evine hoş geldin Jack Blues Bieber" notunu düştü.

'HAMİLELİĞİMİ SONUNA KADAR SAKLAYABİLİRDİM'

Hailey Bieber, mayıs ayında hamileliğini açıkladıktan sonra W Magazin'e verdiği röportajda; "Muhtemelen hamileliğimi sonuna kadar saklayabilirdim ama büyük bir sır saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı özgürce yaşamak istedim” demişti.