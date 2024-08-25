Dilan Çıtak İpleri Tamamen Kopardı: İbrahim Tatlıses'in Soyadını da Sildi

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan olan kızı Dilan Çıtak, psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek babasına tepki göstermesinin ardından sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını da kaldırdı. Çıtak, bu kararıyla ilgili "Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" dedi.

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Dilan Çıtak İpleri Tamamen Kopardı: İbrahim Tatlıses'in Soyadını da Sildi

Yıllar sonra babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenerek ülke gündemine oturan şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babasını kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıkladı ve Tatlıses'in evlat ayırdığını söyledi.

Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde konuştu.

'SOYADIMI KULLANMASIN' DEMİŞTİ

Çıtak'ın sözleri üzerine sessizliğini bozan Tatlıses ise “Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" dedi.

Baba-kız arasındaki gerilim giderek tırmanırken Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" dedi. Dilan Çıtak sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırdı.

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