Ünlü Oyuncunun Genç Kızı Kalp Krizi Geçirdi: Elektronik Sigara Canından Ediyordu!

Ünlü oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı ölümden döndü. Elektronik sigara kullanan 25 yaşındaki genç kızın göğüs boşluğuna hava dolduğu, aynı zamanda kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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Ünlü Oyuncunun Genç Kızı Kalp Krizi Geçirdi: Elektronik Sigara Canından Ediyordu!

Ünlü oyuncu Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş hastaneye kaldırıldı. Evinde fenalaşan genç kadın erken müdahale sayesinde hayata tutundu.

Göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz'a 'göğüs boşluğuna mediastinal amfizem' teşhisi kondu. Genç kadın acil olarak ameliyat edildi.

ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞI UYARDI

POSTA'ya konuşan Bektaş, "Akşam Alp Dağları'na trekking yapmaya gidecektim. Eğer o uçağa binseydim basınçtan ölebilirmişim. Allah korudu" dedi.

Elektronik sigaraya karşı uyarıda bulunan genç kadın, "3 gün daha hastanedeyim. Akciğerim içtiğim 'vape'ten dolayı hava kaçırmış. Ve kalp atışımı etkileyecek noktaya gelmiş. Acil ameliyata aldılar. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun" diye konuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Selen Görgüzel ise "Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Hastaneye getirildiğinde nabzı 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi" dedi.

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