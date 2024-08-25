Hakkı Bulut Sevenlerini Korkuttu: Hastaneye Kaldırıldı
Sanatçı Hakkı Bulut, Tokat konserine çıkmadan önce rahatsızlandı. Sevenlerini korkutan sanatçı, hastanede tedavi altına alındı.
Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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