Hakkı Bulut Sevenlerini Korkuttu: Hastaneye Kaldırıldı

Sanatçı Hakkı Bulut, Tokat konserine çıkmadan önce rahatsızlandı. Sevenlerini korkutan sanatçı, hastanede tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Hakkı Bulut Sevenlerini Korkuttu: Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut, konser vermek üzere geldiği Tokat’ta rahatsızlandı. Sahneye çıkma saatinde tansiyonu yükselen sanatçı, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hakkı Bulut’un durumunun kısa sürede iyileştiği ve taburcu edildiği öğrenildi.

Hakkı Bulut Sevenlerini Korkuttu: Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ünlü Türkücü Türkiye'yi Terk Etmişti... Sevenlerinden Dua İstedi Ünlü Türkücü Türkiye'yi Terk Etmişti... Sevenlerinden Dua İstedi
Ünlü Oyuncuya Vergi Dairesi'nden 'Teşekkür' Belgesi: Sen Mükemmel Bir Vatandaşsın Uraz Kaygılaroğlu Ünlü Oyuncuya Vergi Dairesi'nden 'Teşekkür'
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı
ÇOK OKUNANLAR
Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk: Gündemde Neler Var? Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk
Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar
Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları
İstanbul ve Ankara da Listede... Bugüne Dikkat! İkisi Çok Kuvvetli Geliyor Bugüne Dikkat! İkisi Çok Kuvvetli Geliyor
Kayıp Narin'den 5 Gündür Haber Yok: Diyarbakır Valiliği'nden Cenaze Paylaşımlarına İlişkin Açıklama Narin'den 5 Gündür İz Yok!