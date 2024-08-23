Ünlü Oyuncuya Vergi Dairesi'nden 'Teşekkür' Belgesi: Sen Mükemmel Bir Vatandaşsın Uraz Kaygılaroğlu

"Pis Yedili", "Sefirin Kızı", ve "Sakla Beni" gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy Vergi Dairesi tarafından "Teşekkür Belgesi"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Kaygılaroğlu, aldığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün, pek değerli Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü ve Yardımcıları beni 'Teşekkür Belgesi' ile onurlandırdılar. Kendilerine ve tüm çalışanlarına ben de teşekkürü borç bilirim. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin gururu içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili kullanıcılar, ünlü oyuncunun kızıyla olan fotoğraflarının "Sen mükemmel bir babasın Uraz Kaygılaroğlu" yorumuyla gündem olmasına atıfta bulunarak, "Sen mükemmel bir vatandaşsın Uraz Kaygılaroğlu" şeklinde paylaşımlar yaptı.

TEŞEKKÜR BELGESİ NEDİR?

'Teşekkür Belgesi'; Kadıköy Vergi Dairesi tarafından her yıl oluşturulan listede, belirli bir tutarın üzerinde vergi ödeyen, vergisini düzenli olarak aksatmayan ve vergi borcu bulunmayan kişiler yer alıyor.