İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve annesi Işıl Çıtak ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor.



Birbirlerine ağır suçlamalar yürüten taraflar, bugün canlı yayında yeni bir tartışma yaşadı.



Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı Beyaz magazin programında gözyaşlarına boğulmuştu. Dilan Çıtak Tatlıses, "Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye'nin yüzde 80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım" demişti.



İBRAHİM TATLISES "OTURSUN DİYE VERDİĞİM EVİ 6 MİLYON LİRAYA SATTI"



Çıtak'ın bu ifadelerine yanıt veren İbrahim Tatlıses, "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez. Bodrum'da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın." ifadelerini kullanmıştı.