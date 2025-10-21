Hilal Cebeci’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı! Değişimi Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme “Köylü Güzeli” ve “İpe İpe” şarkılarıyla damga vuran Hilal Cebeci, uzun bir süredir sahnelerden ve ekranlardan uzaktaydı. 1999’da çıkardığı ilk albümüyle müzik dünyasında büyük çıkış yakalayan şarkıcı, Doğuş ile yaşadığı ilişkiyle de magazin dünyasının gündeminden düşmemişti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Cebeci, son paylaşımlarıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Değişimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Yeni tarzı ve görüntüsüyle adeta bambaşka biri haline gelen Cebeci için kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Hilal Cebeci

KANSERİ YENDİ, SAHNELERE ARA VERDİ

2022 yılında yaptığı açıklamada meme kanserine yakalandığını duyuran Hilal Cebeci, erken teşhisin hayatını kurtardığını söyleyerek, “Korkmayın, ben çok iyiyim. Başında yakaladık, ameliyat olacağım ve geçip gidecek.” ifadelerini kullanmıştı. Ameliyatla sağ göğsündeki kitleyi aldıran Cebeci, tedavisinin ardından kanseri atlattı ve bir süre sahne hayatına ara verdi.

YORUM YAĞDI: “TANIYAMADIM!”

Ünlü şarkıcının son haline sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Takipçileri, “Ne kadar değişmişsin”, “Tanıyamadım”, “Tam bir afet olmuşsun”, “Harika görünüyorsun” gibi yorumlarla Cebeci’ye övgüler yağdırdı.

PANPİŞ AKIMINDAN GÜNÜMÜZE

2011 yılında sosyal medyada başlattığı “Panpiş” akımı ile yeniden popüler olan Hilal Cebeci, dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Hem paylaşımları hem de enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı, bugün sessiz ama güçlü bir şekilde hayatına devam ediyor.

