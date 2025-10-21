12. Kez Burun Ameliyatı Olan Murat Dalkılıç Son Halini Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Magazin dünyasının sevilen programlarından Gel Konuşalım’ın sunucusu Ece Erken, şarkıcı Murat Dalkılıç’ın 12. kez burun ameliyatı geçirdiğini izleyicilerle paylaştı. Programda, sanatçının ameliyat sonrası görüntülerine de yer verildi.

Dalkılıç’ın burun sorunu uzun yıllar öncesine dayanıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda bu durumun kendisi için ne kadar zorlu geçtiğini anlatan ünlü isim, “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi” demişti.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın son hali

SON AMELİYATINI ŞUBATTA OLMUŞTU

Sanatçının 11. burun ameliyatı ise 2025 yılının Şubat ayında gerçekleşmişti.

