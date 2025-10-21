Fatih Ürek’ten Sevenlerine Kötü Haber: Türkiye’nin Gözü Hastanede! Ünlü Sanatçının Son Sağlık Durumu Nasıl?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahale sonucu kalbi yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki sanatçı, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Doktorların büyük çaba gösterdiği Ürek’in, 72 saat entübe olarak takip edildiği ve bugün uyandırılmasının planlandığı öğrenilmişti. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi ve sanatçının uyandırılmasının ertelendiği bildirildi.

MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA: “DURUMU STABİL AMA CİDDİ”

Ürek’in menajeri Mert Siliv, yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Siliv, “Fatih Bey’in durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci sağlık ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir.” dedi.

Siliv ayrıca sosyal medyada dolaşan iddialara da açıklık getirerek, “Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı ya da maddi sıkıntı yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Lütfen doğru olmayan bilgilere itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

“FATİH UYANMIYOR” HABERLERİ ENDİŞE YARATTI

Ünlü sanatçının arkadaşlarından gelen bilgiler ise sevenlerini üzdü. Fatih Ürek’in uyandırılma sürecinin gecikmesi, hastane önünde bekleyen yakınlarını ve hayranlarını endişelendirdi. Bazı kaynaklarda Ürek’in beyin sapında hasar olabileceği iddia edilirken, sağlık ekibinin tedaviyi dikkatle sürdürdüğü belirtildi.

İZZET ÇAPA’DAN UMUT VEREN AÇIKLAMA

Fatih Ürek’in yakın dostu İzzet Çapa, hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanlış haberlere tepki gösterdi:

“Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları, ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun o ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek.”

“Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hala o 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Kalbi güçlü, dirayetli. Henüz kesin bir sonuca varmak için erken.”

