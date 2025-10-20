Berna Laçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Hilal Altınbilek’i Yerin Dibine Soktu, Herkes Bunu Konuşuyor

Ünlü sunucu ve oyuncu Berna Laçin ünlü oyuncu Hilal Altınbilek’in yeni dizisindeki rolüne eleştiri yağdırdı. Dizinin ilk bölümünü izleyen Laçin “En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” diye sordu.

Yeni sezon bölümlerinin yayınlanmaya başlamasının ardından çok sayıda yeni dizide ekrandaki yerini almaya başladı. Yeni dizilerden biri de Ay Yapım imzalı "Sahtekarlar" dizisi oldu.

Berna Laçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Hilal Altınbilek’i Yerin Dibine Soktu, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1
Ay Yapım imzalı "Sahtekarlar" dizisi seyirci ile buluştu

Ünlü oyuncu Berna Laçin dizinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek’i hedef tahtasına oturttu.

Hilal Altınbilek’in zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’yı canlandırmasına tepki gösteren Laçin "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” dedi.

Berna Laçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Hilal Altınbilek’i Yerin Dibine Soktu, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2
Ünlü oyuncu Berna Laçin'den Hilal Altınbilek'e sert tepki

Altınbilek’in 'Fakir mahalle kızı' rolü üzerinden eleştiri yağdıran Laçin’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Berna Laçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Hilal Altınbilek’i Yerin Dibine Soktu, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3

Sosyal medyada Laçin'e "Kıskanıyorsun" yorumları yapıldı.

DİZİNİN KONUSU NE?

"Bu hikayede herkes sahtekar" sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.

Berna Laçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Hilal Altınbilek’i Yerin Dibine Soktu, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

Oyuncu Berna Laçin
