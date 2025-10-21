Tuba Büyüküstün’e Hakan Sabancı Sorusu! “Utanıyorum” Yanıtı Gündem Oldu

Hande Erçel’le ayrılığıyla gündeme gelen Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını beğenince sosyal medya karıştı. Galada konuyla ilgili soru yöneltilen Büyüküstün’ün verdiği “Utanıyorum” yanıtı dikkat çekti.

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel’in üç yıllık ilişkisi kısa süre önce ani bir şekilde sona ermişti. Ayrılığın ardından Sabancı, bu kez sosyal medyadaki hareketiyle gündeme geldi.

Sabancı, oyuncu Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını beğenerek takipçilerin dikkatini çekti. Ancak beğeninin fark edilmesinin ardından paylaşımı kısa sürede geri çekti. Bu hamle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GALADA SORULDU, YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Tuba Büyüküstün, başrolünde yer aldığı “Dehşet Bey” filminin galasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Gazetecilerin Hakan Sabancı’nın sosyal medya hamlesine dair sorusu üzerine ünlü oyuncu kısa ama net bir yanıt verdi.

Galada konuyla ilgili soru yöneltilen Büyüküstün’ün verdiği “Utanıyorum” yanıtı dikkat çekti.

Büyüküstün, “Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?” diyerek konuyu kapattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuba Büyüküstün’ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, oyuncunun sakin ve mesafeli tavrını takdir ederken, bazıları ise Hakan Sabancı’nın “beğeni” hamlesinin yeni bir yakınlaşmanın işareti olup olmadığını tartıştı.

Gala gecesindeki bu kısa diyalog, magazin dünyasının yeni gündem başlıklarından biri haline geldi.

Son Güncelleme:
