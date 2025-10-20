Kurtlar Vadisi'nin Efsanesiydi... Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisindeki “Baba Memduh” karakteriyle tanınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Son yıllarını geçirdiği Darülaceze’de yaşamını yitiren Yiğittürk’ün vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Son Güncelleme:
Kurtlar Vadisi'nin Efsanesiydi... Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının, son yıllarını geçirdiği Darülaceze’de hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine hayat veren Yiğittürk’ün vefat haberini, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

Kurtlar Vadisi'nin Efsanesiydi... Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sanat camiasında saygın bir yere sahip olan Namık Kemal Yiğittürk’ün ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Oyuncunun cenaze detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağı bildirildi.

NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?

Kurtlar Vadisi'nin Efsanesiydi... Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti - Resim : 2
Namık Kemal Yiğittürk

1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle buluştu. Uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalarda yer etti.

Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor İddiası Ortalığı Karıştırdı! Boşanmayı İhanet mi Getirdi?Ebru Gündeş'in Eski Kocası Murat Özdemir Ünlü Şarkıcıyla Aşk Yaşıyor İddiası Ortalığı Karıştırdı! Boşanmayı İhanet mi Getirdi?Magazin
Kurtlar Vadisi'nin 'Abdülhey'i Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Görenler Takdir EttiKurtlar Vadisi'nin 'Abdülhey'i Bakın Nerede Ortaya Çıktı! Görenler Takdir EttiGüncel
Kurtlar Vadisi Oyuncusu Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti: Cenazesiyle İlgili Kahreden Detay Ortaya ÇıktıKurtlar Vadisi Oyuncusu Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti: Cenazesiyle İlgili Kahreden Detay Ortaya ÇıktıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kurtlar Vadisi
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ünlü Oyuncu Birce Akalay’dan Olay Bir Tepki Daha! Söylediği Şarkının Sözleri Damga Vurdu Birce Akalay’dan Tepki Üstüne Tepki
Natalie Portman Yine Türkiye'de! Yüzünü Gizledi Natalie Portman Yine Türkiye'de! Yüzünü Gizledi
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler