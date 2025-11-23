Gizem Karaca, Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi

Geçtiğimiz haziranda ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Gizem Karaca, Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi
Rol aldığı projelerdeki etkileyici performansıyla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Evliliğin ardından İzmir’e taşınan oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca, Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi - Resim : 1

Şu sıralar kızıyla vakit geçiren Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı ardı ardına paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekti.

Gizem Karaca, Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi - Resim : 2

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Karaca, kızı Leyla’nın yüzünü ilk kez gösterdiği gönderisinde şunları yazdı: “Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Ufak da olsa bir böcüklenirse, bilirim."

Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından PaylaştıGizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından PaylaştıMagazin
Anne Olan Gizem Karaca'dan Güldüren PaylaşımAnne Olan Gizem Karaca'dan Güldüren PaylaşımMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

