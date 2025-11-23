Gizem Karaca, Kızı Leyla Yaz'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rol aldığı projelerdeki etkileyici performansıyla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Evliliğin ardından İzmir’e taşınan oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şu sıralar kızıyla vakit geçiren Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı ardı ardına paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekti.

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Karaca, kızı Leyla’nın yüzünü ilk kez gösterdiği gönderisinde şunları yazdı: “Dayanamadım, güzel bir fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Ufak da olsa bir böcüklenirse, bilirim."

