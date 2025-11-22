Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü’nün altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor. Dosyaya üçüncü savcının da atanmasının ardından yeni iddialar gündeme gelirken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ortaya çıkarak sessizliğini bozdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

26 Eylül gecesi saat 01.30’da Çınarcık Harmanlar Mahallesi’ndeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk sanatçısı Gül Tut, bilinen adıyla Güllü, gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya, sürecin hassasiyeti nedeniyle iki savcı daha görevlendirildi. Böylece dosya artık üç savcı tarafından inceleniyor.

İDDİALAR SONRASI KIZI KONUŞTU

Güllü’nün ölümünün ardından sosyal medyada dolaşıma giren mesajlar, ses kayıtları ve aile içi iddialar büyük yankı uyandırmıştı. İddiaların hedefindeki isimlerden biri olan kızı Tuğyan Ülkem sessizliğini bozdu.

“ANNEME BUNU YAPTIĞIMI SÖYLEYEN MERHAMETSİZ”

Tuğyan Ülkem, kendisine yöneltilen suçlamaların ağır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o benim annem. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşayamadık. Et tırnaktan ayrılmaz, hiçbir evlat bunları düşünmez. Gayet mutluyduk. Hiçbir problemimiz yoktu. Hakkımdaki iftiraları asla kabul etmiyorum' diye konuştu. Tuğyan ortaya çıkan mesajlar ve ses kayıtları hakkında da şunları söyledi; 'Bir mesajımı, videoyu ya da ses kaydını kendi güçleri ile geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?'

Yeni çıkan ses kaydında ise Güllü'nün kızına 'Ben düşmanıma bile sinirlemem ama Tuğyan bana yaşattıklarını sende yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Sende annesin ya. Bana yaşattıklarını sende yaşayacak.' dediği duyuluyor. Bu ses kaydından sonra da Tuğyan 'Ben kendimden eminim. Ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum.' dedi.

'BÖYLE BİR KONUŞMA YOK'

Bircan Dülger'in 'Tuğyan ile biz cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım, çok pişmanım' ifadesine ise Tuğyan 'Bir kere bu konuşmanın olacağı bir ortam asla yok, böyle bir konuşma olamaz. Bu iftirayı kabul etmiyorum' diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Show Haber