Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken dosyaya yeni savcılar atanmış, yeni ses kayıtları ortaya çıkmıştı. İddiaların hedefindeki kızı Tuğyan Ülkem sessizliğini bozarak, “İftira atıyorlar, acımızı yaşamamıza bile izin vermiyorlar. Annemle hiçbir sorunumuz yoktu” diyerek suçlamalara sert tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü’nün altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor. Dosyaya üçüncü savcının da atanmasının ardından yeni iddialar gündeme gelirken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ortaya çıkarak sessizliğini bozdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

26 Eylül gecesi saat 01.30’da Çınarcık Harmanlar Mahallesi’ndeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren arabesk sanatçısı Gül Tut, bilinen adıyla Güllü, gözyaşlarıyla toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya, sürecin hassasiyeti nedeniyle iki savcı daha görevlendirildi. Böylece dosya artık üç savcı tarafından inceleniyor.

İDDİALAR SONRASI KIZI KONUŞTU

Güllü’nün ölümünün ardından sosyal medyada dolaşıma giren mesajlar, ses kayıtları ve aile içi iddialar büyük yankı uyandırmıştı. İddiaların hedefindeki isimlerden biri olan kızı Tuğyan Ülkem sessizliğini bozdu. Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

“ANNEME BUNU YAPTIĞIMI SÖYLEYEN MERHAMETSİZ”

Tuğyan Ülkem, kendisine yöneltilen suçlamaların ağır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o benim annem. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşayamadık. Et tırnaktan ayrılmaz, hiçbir evlat bunları düşünmez. Gayet mutluyduk. Hiçbir problemimiz yoktu. Hakkımdaki iftiraları asla kabul etmiyorum' diye konuştu. Tuğyan ortaya çıkan mesajlar ve ses kayıtları hakkında da şunları söyledi; 'Bir mesajımı, videoyu ya da ses kaydını kendi güçleri ile geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?'

Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

Yeni çıkan ses kaydında ise Güllü'nün kızına 'Ben düşmanıma bile sinirlemem ama Tuğyan bana yaşattıklarını sende yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Sende annesin ya. Bana yaşattıklarını sende yaşayacak.' dediği duyuluyor. Bu ses kaydından sonra da Tuğyan 'Ben kendimden eminim. Ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum.' dedi.

'BÖYLE BİR KONUŞMA YOK'

Bircan Dülger'in 'Tuğyan ile biz cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım, çok pişmanım' ifadesine ise Tuğyan 'Bir kere bu konuşmanın olacağı bir ortam asla yok, böyle bir konuşma olamaz. Bu iftirayı kabul etmiyorum' diyerek karşılık verdi.

Güllü Soruşturmasında Kritik Dönemeç! Raporlar YoldaGüllü Soruşturmasında Kritik Dönemeç! Raporlar YoldaGüncel

Güllü’nün Ölüm Bilmecesi Çözülüyor! Sır Dolu Ölümün Ardından İtiraf Gibi SözlerGüllü’nün Ölüm Bilmecesi Çözülüyor! Sır Dolu Ölümün Ardından İtiraf Gibi SözlerMagazin

Kaynak: Show Haber

Etiketler
Güllü
Son Güncelleme:
Asena Keskinci’den Evrim Akın Hakkında Yıllar Sonra Bomba İddialar! Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu Asena Keskinci’den Evrim Akın Hakkında Yıllar Sonra Bomba İddialar! Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu
Biletleri 40 Dakikada Tükenmişti... Megastar Tarkan'ın İstanbul'daki Yeni Konser Tarihleri Belli Oldu Biletleri 40 Dakikada Tükenmişti... Tarkan'ın İstanbul'daki Yeni Konser Tarihleri Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Torreira’dan Yeni Devrim Özkan Hamlesi Torreira’dan Yeni Devrim Özkan Hamlesi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Yılmaz Erdoğan'ın Kardeşi Ünlü Oyuncu Yoğun Bakımda! Acil Ameliyata Alındı Ünlü Oyuncu Yoğun Bakımda
ÇOK OKUNANLAR
La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak
Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede Gram, Çeyrek, Tam, Ata.. Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede
ABB Harcamaları Mercek Altında! Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü İçin Soruşturma İzni