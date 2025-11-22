Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil’den Kötü Haber! Evine Doktor Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği nadir görülen Kaçış Sendromu rahatsızlığının tekrar etmesi nedeniyle evinde aniden fenalaştı. 21 Kasım 2025 gecesi yaşanan olay, sanatçının sevenlerinde büyük endişe yarattı.

EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali Erbil, gece saatlerinde evinde bir anda rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ünlü şovmene evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Doktorların yaptığı kontroller sonucunda Erbil’in durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından Erbil’in sağlık durumunun kontrollü şekilde düzeldiği belirtildi. Doktorlar, ünlü şovmenin yakın takip altında olduğunu ifade etti.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tıp literatüründe Kapiller Kaçak Sendromu (Clarkson Hastalığı) olarak geçen Kaçış Sendromu, son derece nadir görülen ve zaman zaman hayati tehlikeye yol açabilen bir hastalıktır. Bu sendromda vücuttaki kılcal damarlar aniden genişler ve damarın içindeki sıvı ile proteinler hızlı şekilde damar dışına sızar. Bu sızıntı sonucunda:

Ani sıvı kaybı,

Dolaşım bozuklukları,

Ciddi tansiyon düşüşü gibi hayati risk taşıyan tablolar ortaya çıkabilir.

Mehmet Ali Erbil’in daha önce de bu hastalık nedeniyle birçok kez tedavi gördüğü biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi