Biletleri 40 Dakikada Tükenmişti... Megastar Tarkan'ın İstanbul'daki Yeni Konser Tarihleri Belli Oldu

Tarkan’ın İstanbul konserlerine rekor ilgi sonrası biletler 40 dakikada tükendi, karaborsada 200 bin TL’yi aşan fiyatlara satılmaya başladı. Megastar yoğun talep üzerine dört konser daha ekledi.

Megastar Tarkan'ın İstanbul’da vereceği konserlere olan yoğun ilgi devam ediyor. Ünlü sanatçının uzun bir aradan sonra Volkswagen Arena’da sahneye çıkacağı konserlerin biletleri satışa açıldıktan yalnızca 40 dakika sonra tükendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle bilet satış platformu kısa süreli çökerken, hayranlar sisteme erişebilmek için yüz binleri aşan bir sıraya girdi.

7 bin TL ile 32 bin TL arasında değişen biletler karaborsada 200 bin TL’yi aşan rakamlarla yeniden satışa çıkarıldı. Biletlerin bu kadar kısa sürede tükenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Volkswagen Arena’da 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde vereceği dört konseri duyuran Tarkan, yoğun talep üzerine yeni bir karar aldı.

Megastar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde dört konser daha eklediğini açıkladı. Tarkan’ın yeni konser tarihlerinin açıklanması, bilet bulamayan hayranlarında büyük sevinç yarattı.

