Megastar Tarkan Sahnelere Geri Dönüyor

Megastar Tarkan uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönüyor... Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıkacak.

Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra Ocak ayında Volkswagen Arena’da sevenlerinin karşısına çıkacak. Dört gece üst üste gerçekleşecek konser serisi 2026’nın ilk dev etkinliklerinden biri olacak.

Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarına unutamayacakları bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Güçlü sahne performansı, yılların eskitemediği hitleri ve özel sürprizlerle dolu repertuvarıyla Megastar, yeni yılın ilk ayında akıllardan silinmeyecek bir müzik şölenine imza atmaya hazırlanıyor.

Uzun bir süredir kapalı salon konserlerine ara veren Tarkan, Volkswagen Arena’daki bu dört gecelik seriyle bu arayı sonlandırıyor.

Tüm konserlerin biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de yalnızca Biletix’te satışa çıkacak.

