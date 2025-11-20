Torreira’dan Yeni Devrim Özkan Hamlesi

Lucas Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan’ı unutamadı. Ünlü futbolcu, sosyal medyada Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı.

Son Güncelleme:
Torreira’dan Yeni Devrim Özkan Hamlesi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın inişli çıkışlı ilişkisi yeniden gündemde.

Çift, bir dönem evlilik planları yapmış, Özkan da Torreira’nın maçlarını statta takip ederek destek olmuştu. Ancak Özkan ve Torreira son iki yıl içinde üçüncü kez yollarını ayırma kararı almışlardı.

2 Ağustos’ta Torreira, Lazio ile oynanan hazırlık maçında attığı golün ardından parmaklarıyla kalp işareti yaparak Özkan ile barıştıklarını duyurmuştu. Ancak mutluluk kısa sürdü ve çift, 17 Ağustos’ta tekrar ayrıldı.

Torreira’dan Yeni Devrim Özkan Hamlesi - Resim : 1

TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Şimdilerde Torreira, Özkan’ı sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı. Özkan’dan ise henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan, Torreira bir süre önce Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş, ancak kısa süre sonra bu beğenilerini geri almıştı.

Magazin Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor! Torreira ve Demet Özdemir Aşk mı Yaşıyor?Magazin Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor! Torreira ve Demet Özdemir Aşk mı Yaşıyor?Spor
Ünlü Oyuncu Rabia Soytürk Galatasaray’ın Yıldızı Torreira ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bu İddiayı KonuşuyorÜnlü Oyuncu Rabia Soytürk Galatasaray’ın Yıldızı Torreira ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bu İddiayı KonuşuyorMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devrim Özkan Lucas Torreira
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Asena Keskinci’den Evrim Akın Hakkında Yıllar Sonra Bomba İddialar! Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu Asena Keskinci’den Evrim Akın Hakkında Yıllar Sonra Bomba İddialar! Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu
Yılmaz Erdoğan'ın Kardeşi Ünlü Oyuncu Yoğun Bakımda! Acil Ameliyata Alındı Ünlü Oyuncu Yoğun Bakımda
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor