Torreira’dan Yeni Devrim Özkan Hamlesi

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın inişli çıkışlı ilişkisi yeniden gündemde.

Çift, bir dönem evlilik planları yapmış, Özkan da Torreira’nın maçlarını statta takip ederek destek olmuştu. Ancak Özkan ve Torreira son iki yıl içinde üçüncü kez yollarını ayırma kararı almışlardı.

2 Ağustos’ta Torreira, Lazio ile oynanan hazırlık maçında attığı golün ardından parmaklarıyla kalp işareti yaparak Özkan ile barıştıklarını duyurmuştu. Ancak mutluluk kısa sürdü ve çift, 17 Ağustos’ta tekrar ayrıldı.

TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Şimdilerde Torreira, Özkan’ı sosyal medyada yeniden takip etmeye başladı. Özkan’dan ise henüz bir yanıt gelmedi.

Öte yandan, Torreira bir süre önce Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş, ancak kısa süre sonra bu beğenilerini geri almıştı.

