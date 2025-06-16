Ferdi Tayfur’un Oğlu Taha Tayfur’dan Göndermeli Paylaşım: Bakın Kimi Etiketledi...

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Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un en küçük oğlu Taha Tayfur, Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla yürekleri burktu. Ocak ayında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Tayfur'un ailesi, bu kez Taha'nın gitarıyla söylediği duygusal şarkıyla gündeme geldi.

18 yaşına yeni giren Taha Tayfur, sosyal medyada gitarıyla seslendirdiği İlhan Şeşen'in "Sensiz Olmaz" adlı şarkısını babası için söyledi. Paylaşımına "Sensiz olmuyor babam" notunu düşen genç isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Duygusal video, babasını kaybeden binlerce kişinin ortak hüznüne dokundu.

ANNESİNDEN YÜREK YAKAN YORUM

Taha'nın bu paylaşımına kayıtsız kalmayan annesi Ümyani Demir, duygusal bir mesajla oğluna destek verdi. Demir, paylaşımın altına şu satırları yazdı:

"Canım oğlum, yüreğin alev alev yanıyor özlemle biliyorum. Zaman ilaç olur diyeceğim ama nafile olmayacak. Ömrüm yettikçe hem yanında hem arkanda olacağım. Seni çok seviyorum, aşkımın en güzel hediyesisin."

Annesinin sözleri, Taha'nın takipçileri tarafından da yoğun ilgi gördü. Yorumlar kısa sürede çoğaldı, birçok kişi bu duygu yüklü aile tablosuna destek mesajları yazdı.

PAYLAŞIMDA GİZLİ MESAJ MI VAR?

Ancak Taha Tayfur'un paylaşımında bir detay, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Taha, babasının vefatından sonra gündeme gelen miras tartışmalarının merkezinde yer alan Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı'yı etiketledi. Bu hamle, bazı kullanıcılar tarafından "gizli bir mesaj" olarak yorumlandı.

Taha Tayfur'un bu hareketi, babasının mirası nedeniyle ablası Tuğçe Tayfur ile de aralarının açık olduğu iddialarını yeniden alevlendirdi.