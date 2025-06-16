Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift

Sosyetenin gözde aileleri arasında yer alan iş insanı Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Gülman'ın oğulları Aslan Kemal Gülman dünya evine girdi. Esma Sultan Yalısı’nda yapılan nikah törenine sosyetenin önde gelen isimleri akın etti. Düğünde hem isimler hem de giysileri konuşuldu. İşte sosyal medyaya damga vuran düğünün detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift
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Gülman Group Kurucu ve Onursal Başkanı Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Kemal Gülman, Mariam Mekhdieva ile ilişkilerini resmiyete dökerek, evlendi. Cemiyet ve iş dünyasının akın ettiği Esma Sultan Yalısı’ndaki nikah törenindeki şıklık yarışı gündem oldu.

Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift - Resim : 1

ORGANİZASYON VAKKO'DAN

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri Gülman Ailesi’ni bu mutlu günlerinde yalnız bırakmazken, organizasyonu Vakko Holding üstlendi.

Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift - Resim : 2

ANNE İLE DANS

Genç çiftin şahitliğini tanışmalarını sağlayan yakın dostları yaptı. Düğünün finalinde ise Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal Gülman ile dans etti.

Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift - Resim : 3

GELİNLİĞE ÖVGÜ YAĞDI

Gelin Mariam Mekhdieva’nın uzun kollu dantel işlemeli ve kayık yaka gelinliği misafirlerin beğenisini topladı. Sosyal medyada da tam not alan gelinlik için ‘Çok güzel’, ‘Şık ve gösterişli’, ‘Baya iyi’ yorumları yapıldı.

Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift - Resim : 4

Sosyetenin yeni gözde çifti, 15 Eylül’de Rusya’nın başkenti Moskova’da görkemli bir törenle nişanlandıklarını sevdiklerine duyurmuştu.

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