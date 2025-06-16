Sosyetenin Akın Ettiği Düğün! Herkes Bunu Konuştu… Sabancılar’ı Unutturan Yeni Çift
Sosyetenin gözde aileleri arasında yer alan iş insanı Kemal Gülman ile eski eşi Feryal Gülman'ın oğulları Aslan Kemal Gülman dünya evine girdi. Esma Sultan Yalısı’nda yapılan nikah törenine sosyetenin önde gelen isimleri akın etti. Düğünde hem isimler hem de giysileri konuşuldu. İşte sosyal medyaya damga vuran düğünün detayları…
Gülman Group Kurucu ve Onursal Başkanı Kemal Gülman ve eski eşi Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Kemal Gülman, Mariam Mekhdieva ile ilişkilerini resmiyete dökerek, evlendi. Cemiyet ve iş dünyasının akın ettiği Esma Sultan Yalısı’ndaki nikah törenindeki şıklık yarışı gündem oldu.
ORGANİZASYON VAKKO'DAN
Cemiyet hayatının önde gelen isimleri Gülman Ailesi’ni bu mutlu günlerinde yalnız bırakmazken, organizasyonu Vakko Holding üstlendi.
ANNE İLE DANS
Genç çiftin şahitliğini tanışmalarını sağlayan yakın dostları yaptı. Düğünün finalinde ise Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal Gülman ile dans etti.
GELİNLİĞE ÖVGÜ YAĞDI
Gelin Mariam Mekhdieva’nın uzun kollu dantel işlemeli ve kayık yaka gelinliği misafirlerin beğenisini topladı. Sosyal medyada da tam not alan gelinlik için ‘Çok güzel’, ‘Şık ve gösterişli’, ‘Baya iyi’ yorumları yapıldı.
Sosyetenin yeni gözde çifti, 15 Eylül’de Rusya’nın başkenti Moskova’da görkemli bir törenle nişanlandıklarını sevdiklerine duyurmuştu.