Esra Erol’un Programından İstifa Etmişti! Caner Toygar Gerçekleri Tek Tek Anlattı, Meğer…

Esra Erol'un sunduğu gündüz kuşağı programındaki muhabirlik görevinden ani bir şekilde istifa eden Caner Toygar, görevine geri döndüğünü duyurdu. Toygar, istifa etmesinin gerçek sebebini açıkladı.

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Esra Erol’un Programından İstifa Etmişti! Caner Toygar Gerçekleri Tek Tek Anlattı, Meğer…

Esra Erol’un programında muhabir olarak görev alan Caner Toygar, ani bir karar alarak sosyal medya hesabından işten ayrıldığını duyurmuştu. Caner Toygar’ın ani ayrılık kararı sonrası gözler Esra Erol’a çevrilmişti.

Esra Erol’un Programından İstifa Etmişti! Caner Toygar Gerçekleri Tek Tek Anlattı, Meğer… - Resim : 1

Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, Caner Toygar’ın istifa kararından ablasının haberi olmadığını açıklamıştı. Caner Toygar’dan yeni bir açıklama daha geldi. İstifa kararının sebebini açıklayan Toygar, konunun Esra Erol ile ilgisi olmadığını belirterek işine geri döndüğünü duyurdu.

Esra Erol’un Programından İstifa Etmişti! Caner Toygar Gerçekleri Tek Tek Anlattı, Meğer… - Resim : 2

“O AN Kİ DUYGUYLA..."

Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi. Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla. Esra Hanım da Ali Özbir de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kısacası Esra Erol’da işimin başındayım.

Esra Erol’un Programından İstifa Etmişti! Caner Toygar Gerçekleri Tek Tek Anlattı, Meğer… - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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