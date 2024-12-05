Ünlü Süt Markasında Skandal: İneklerden Bulaştığı Tespit Edildi! Duyan Sütleri Çöpe Attı

KANSERE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Tüketiciler, ineklerin yemlerine katılan Bovaer'in süt yoluyla insanlara geçtiğini ve kansere neden olduğunu iddia ediyor. Bu iddialara göre, Bovaer'in metan gazı salınımını azaltmak amacıyla geliştirildiği ve doğurganlığı azalttığı gibi olumsuz etkileri olduğu söyleniyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, birçok kişinin süt ve süt ürünlerini tüketmekten vazgeçmesine neden oldu.