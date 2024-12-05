Ünlü Süt Markasında Skandal: İneklerden Bulaştığı Tespit Edildi! Duyan Sütleri Çöpe Attı
İneklerin yemlerine katılan Bovaer'in süt yoluyla insanlara geçtiği ve kansere neden olduğu iddia edilen İngiltere'nin ünlü süt markası boykot edilmeye başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de süt sektörü, Bovaer adı verilen bir yem katkı maddesiyle ilgili ortaya çıkan tartışmalarla sarsılıyor. İngiltere'de tüketiciler sütlerde inek yemi takviyesi kullanıldığını iddia ederek Arla Foods isimli firmayı boykot etmeye başladı. Firma ile işbirliği yapan Starbucks ve McDonald's da boykotların hedefi oldu. Kullanıcılar ülke genelinde markanın süt ve tereyağlarını çöpe atıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
KANSERE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Tüketiciler, ineklerin yemlerine katılan Bovaer'in süt yoluyla insanlara geçtiğini ve kansere neden olduğunu iddia ediyor. Bu iddialara göre, Bovaer'in metan gazı salınımını azaltmak amacıyla geliştirildiği ve doğurganlığı azalttığı gibi olumsuz etkileri olduğu söyleniyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, birçok kişinin süt ve süt ürünlerini tüketmekten vazgeçmesine neden oldu.
ABD’deki Federal İlaç Dairesi (FDA) tarafından yayınlanan Raporda, Bovaer’in işlenmesi sırasında cilt ve göz tahrişine neden olabileceği belirtilmişti. Bazı testlerde ise dişi farelere yüksek dozda verilen Bovaer’in kanser riskini artırdığı gözlemlendi.
UZMANLAR AÇIKLAMA YAPTI
Ancak uzmanlar, Bovaer'in insan sağlığı için risk oluşturduğuna dair bilimsel bir kanıt olmadığını belirtiyor. Avrupa ve İngiltere'deki yetkililer, Bovaer'in inekten süte geçmediğini ve bu nedenle insan sağlığı için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.
BİLL GATES İDDİALARI
Bu tartışmalara, Bill Gates'in Bovaer'e yatırım yaptığı iddiaları da eklendi. Sosyal medyada yayılan bu iddialar, komplo teorilerini güçlendirerek durumu daha da karmaşık hale getirdi. Ancak şirket yetkilileri, bu iddiaları reddetti.