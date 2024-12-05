Gibi'nin Altıncı Sezonu Geliyor

Ekranların fenomen dizisi Gibi, hayranlarını sevindiren bir haberle gündemde. Exxen platformunun en sevilen yapımlarından olan dizinin altıncı sezonu için hazırlıklar ve hayranları için geri sayım resmen başladı. Bu müjdeli haber dizinin sosyal medya hesabından paylaşılan esprili bir gönderiyle duyuruldu.

Resmi X hesabından yapılan paylaşımda “Ama siz 6. sezon yayın tarihini abarttıkça abarttınız, abarttıkça abarttınız” ifadelerine yer verilirken, heyecanla beklenen açıklama şu sözlerle tamamlandı: "Gibi sete çıktı." Bu duyuru dizinin kendine has mizah tarzını bir kez daha ortaya koyarak takipçilerini hem güldürdü hem de beklentiyi artırdı.

Ama siz 6. Sezon yayın tarihini abarttıkça abarttınız, abarttıkça abarttınız. ⚠️😳



Gibi sete çıktı.🎬 💛 pic.twitter.com/8YoindX5hm — Gibi (@gibidizisi) December 5, 2024

SON SEZONDA EPİK KAPANIŞ

Son sezonun etkileyici bir şekilde noktalandığı tarih olan 31 Mayıs 2024’ten bu yana dizinin sevenleri yeni sezonun ne zaman geleceğini merak ediyordu.

Beşinci sezonun unutulmaz final bölümü 'Demir Kalenin Kuzgunları: Ahşap Sandığın Muhafızları' başlığıyla yayımlanmış ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Bu epik kapanış yeni sezonun nasıl bir sürprizle döneceğine dair merakı katlamıştı.

Sete çıktığını duyuran Gibi ekibi, izleyicileri yine absürt komedi dünyasına davet etmeye hazırlanıyor. Kaan Yıldırım ve Feyyaz Yiğit’in başarılı performanslarıyla ekranlara taşıdığı sıradışı hikayeler hayran kitlesinin sadakatini artırarak diziyi adeta bir kült yapım haline getirdi. Şimdi altıncı sezon için yeni maceraların kapısı aralanıyor.

Dizinin yeni bölümlerinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da bu paylaşım yakın bir zamanda Gibi’nin tekrar ekranlara döneceğinin habercisi. Hayranlar ise sosyal medyada heyecanlarını dile getirerek yeni sezonda neler yaşanacağını tahmin etmeye çalışıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem