Reytinglerde Çakıldı, Kanal Affetmedi! Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Reytinglerindeki düşüş nedeniyle peş peşe pek çok dizi kısa sürede ekrana veda ederken, son final haberi de Kanal D'den geldi. Yaz aylarında yayına soktuğu dizisi "Yalan"ın izlenme oranlarından memnun olmayan kanal, yapımın fişini çekti.
Geride bıraktığımız yaz maliyet artışı nedeniyle kanallar yaz dizisi çekmeme kararı aldı. Bunun istisnası ise Kanal D'nin "Yalan" dizisi oldu. Ağır bir drama olan dizi yeni sezona da taşınırken, bir süredir yaşadığı reyting kaybı nedeniyle ekran yolculuğunun sonuna geldi.
30. BÖLÜMDE VEDA EDECEK
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kanal D, dizi için final kararı verdi. Ersoy Güler'in yönettiği dizi, 30. bölümde final yapacak.
Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide başrolleri Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç paylaşıyor.
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