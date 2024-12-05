Reytinglerde Çakıldı, Kanal Affetmedi! Bir Dizi Daha Final Yapıyor

Geride bıraktığımız yaz maliyet artışı nedeniyle kanallar yaz dizisi çekmeme kararı aldı. Bunun istisnası ise Kanal D'nin "Yalan" dizisi oldu. Ağır bir drama olan dizi yeni sezona da taşınırken, bir süredir yaşadığı reyting kaybı nedeniyle ekran yolculuğunun sonuna geldi.

30. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kanal D, dizi için final kararı verdi. Ersoy Güler'in yönettiği dizi, 30. bölümde final yapacak.

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide başrolleri Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç paylaşıyor.