Bir Diziye Daha Final Kararı Verildi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Show Tv'nin yeni sezona iddialı bir giriş yapan "Kalpazan" dizisi için final kararı almasına sosyal medyada tepki yağdı. Hayranlar, yayın hayatına devam eden birçok diziye göre reytingleri daha iyi olan yapımın sona ermesine anlam veremediklerini söyledi.
Son dönemde birçok dizi reytinglerinin yeterli bulunmaması nedeniyle ekrana veda ederken, Show Tv de yeni sezonun iddialı dizilerinden "Kalpazan" için aniden final kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O3 Medya yapımı dizinin 8. bölümde sona ereceği öğrenildi. Gece saatlerinde alınan final kararı dün sabah oyunculara ve ekibe bildirildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Kararın ardından sosyal medyada dizinin hayranlarından büyük tepki geldi. Kanalların en ufak reyting kaybında dizileri sona erdirmesi eleştirildi. Kalpazan'dan daha düşük reyting alan dizilerin ekran yolculuğuna devam ettiğine dikkat çekildi.