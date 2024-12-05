Britney Spears ABD'yi Terk Etti, Artık Meksika'da Yaşayacak

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 43’üncü doğum gününde ABD’yi terk ettiğini açıkladı. Paparazzilerden bıktığını belirten Spears artık Meksika’da yaşayacak.

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Britney Spears ABD'yi Terk Etti, Artık Meksika'da Yaşayacak

Britney Spears, sosyal medya üzerinden paylaştığı doğum günü videosunda, ABD'yi terk ederek Meksika'ya taşınma kararı aldığını açıkladı.

Britney Spears ABD'yi Terk Etti, Artık Meksika'da Yaşayacak - Resim : 1

Ünlü yıldız, "Paparazzilerin yüzümü beyaz bir Jason maskesi takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Onların sunduğu, gösterdiği kişi hiçbir şekilde bana benzemiyor. Bana karşı her zaman acımasız oldular. Beni tasvir etme şekilleri kabul edilemez. Mükemmel olmadığımı biliyorum fakat bazı şeyler aşırı derecede zalimce. İşte bu yüzden Meksika’ya taşındım" ifadesini kullandı.

Britney Spears ABD'yi Terk Etti, Artık Meksika'da Yaşayacak - Resim : 2

ABD’DEN AYRILAN İLK ÜNLÜ DEĞİL

Spears’ın açıklamaları, Hollywood’daki bazı ünlülerin ABD’den taşınma kararları aldığı bir döneme denk geldi.

Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, bazı ünlü isimler yurt dışına taşınma kararı almıştı.

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Kaynak: DHA

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