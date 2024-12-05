İlber Ortaylı Canlı Yayında Fenalaşmıştı: Hastaneden Kaçmasın Diye Özel Şekilde Tutuluyor

tv100'de Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı'nın sunduğu 'Muhabbet Kralı' programında korku dolu anlar yaşandı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yayın esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Altaylı, Youtube kanalından yaptığı yayında Ortaylı'nın hastaneye yatırıldığını açıkladı. Fatih Altaylı, "İlber Hoca hastanede. Doktorlardan rica ettik, 'biraz tutun' diye çünkü kaçıyor hastaneden biliyorsunuz" dedi.

Altaylı, Ortaylı'nın durumunu şu sözlerle ifade etti:

"Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok, biliyorsun İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve vücutta komplikasyonlara sebep olmuş.

Çok önemli değil ama önemsiz de denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, 'biraz tutun' diye çünkü kaçıyor hastaneden biliyorsunuz. Daha önce de birkaç kez yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı gayet iyi."