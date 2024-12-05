İtalya ile Eğitim Vizesi Krizi: 'Başvurular Durdu' Denildi, İşin Aslı Başka Çıktı

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Türkiye’de İtalya’daki üniversitelere kabul alan ancak vize alamadığı için gidemeyen öğrenciler seslerini duyurmaya çalışırken, İtalya vizesi için yetkili kurum olan iData’dan gelen açıklama ortalığı karıştırdı. iData’nın açıklamasında, üç yıllık lisans ve yüksek lisans, yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersler, Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi. Kurumun açıklaması, Türkiye’de de kafaları karıştırırken, durumun aslında standart bir prosedür olduğu ortaya çıktı.

iData’nın açıklamasında, "Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecektir” denilirken, medyada da, “İtalya Türk öğrencilere bize vermeyi durdurdu” yönünde haberler gündem oldu. Kurumun açıklaması, kafaları karıştırırken, söz konusu durumun standart bir prosedür olduğu bildirildi.

'HABERLER YANILTICI'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İtalya Eğitim Danışmanı Ulvi Uslu, medyada yayımlanan haberlerin yanıltıcı nitelikte olduğunun altını çizerek söz konusu prosedürü anlattı. Uslu, “İtalya'da lisans ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimleri için eğitim vizeleri her akademik yıl için haziran ortası gibi açılır ve Kasım sonunda kapanır. Bu standart bir prosedürdür ve içinde bulunduğumuz 2024-2025 akademik yılı için eğitim vizesine başvuracak öğrenciler için belirlenen son tarih 29 Kasım'dı” dedi.

Eğitim vizesi işlemlerinin İtalya Üniversite ve Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre yürütüldüğünü vurgulayan Uslu, 2025 yılında eğitimine başlayacak öğrenciler için başvuruların, her yıl olduğu gibi haziran ayı gibi başlayacağını bildirdi.