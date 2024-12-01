Aşkım Kapışmak, İlber Ortaylı'ya Ateş Püskürdü: 'Kimsiniz Arkadaşım Siz?'

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Gençler dünyayı gezin" şeklindeki tavsiyeleri, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın tepkisini çekti. Bir Instagram kullanıcısının "İlber Ortaylı sürekli dünyayı gezin gençler, yeni yerler görün, cahiller diyor ama param yok!" ifadeleri üzerine Kapışmak, Ortaylı'yı sert sözlerle eleştirdi.

'İrfan ve ilim sahibi olanları dinleyin gençler, hiçbiriniz geri zekalı değilsiniz. Şartlarınız ve imkanlarınız yok bu ülkede. Umarım olur" diyen Kapışmak şu ifadeleri kullandı:

'KİMSİNİZ ARKADAŞIM SİZ?'

İlim sahibi olmak başka bir şey, irfan sahibi olmak başka bir şey. İrfan sahibi değil bunlar. Milleti aşağılayarak, küçümseyerek; cahilsiniz, mahilsiniz! Kimsiniz arkadaşım siz? Bu zenginlerin, elitlerin akıl vermeleri! Bir insanın okuması, kendini geliştirmesi, 4-5 dil bilmesi, dünyayı gezmesi aile çocukluk travmalarıyla alakalı. Ne şartlarda doğuyor, büyüyor bu gençler farkında mısınız?

'BİR KAHVE FİYATINDAN HABERİNİZ VAR MI?'

Bir kahve fiyatından haberiniz var mı? Siz Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın, oturduğunuz yerden millete cahilsiniz deyin... İstediğiniz kadar ilminiz olsun, irfanınız yoksa hiçbirinize saygım yok. Bu gençlerin irfan sahibi kanaat önderlerine ihtiyacı var arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben ne ilimsiz ama irfanlı insanlar tanıyorum. Gençlere akıl vermeyi bırakın"