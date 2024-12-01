Keşfedilmiş En Büyük Altın Rezervi ile Yeniden Gündemde: '128 Milyar Dolar Nerede?'

Çin'in Hunan eyaletinde yaklaşık bin tonluk kıymetli metal içeren yüksek kaliteli altın cevheri yatağı keşfedildi. Yaklaşık 83 milyar dolar (2 trilyon TL) değerindeki keşif, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük ve en kazançlı altın rezervi olarak görülüyor. Rezervden alınan çekirdek örnekleri, her bir ton cevherin 138 gram kadar altın içerebileceğini gösteriyor.

Dünyanın en büyük altın yatağının '83 milyar dolar değerinde' olması beraberinde '128 milyar dolar nerede' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Eski CHP Grup Başkanvekili '128 milyar dolar nerede?' diye sorarken, kullanıcılar, 'Düşün ki 128 milyar dolar ne kadar büyük bir para. Dünyanın en büyük altın yatağı rezervi bile bizim buharlaşan 128 milyar dolar kadar etmiyor' yorumlarını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Tartışmalar, 2019 yılının mart ayında yerel seçimler öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına 128 milyar dolar harcadığı iddiasıyla başlamıştı. CHP Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara sık sık "128 milyar dolar nerede?" sorusunu yöneltirken, iktidar iddiaları yalanlamıştı.

2020 Kasım'da dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmiş; TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alınmıştı.