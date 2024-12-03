Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında Rahatsızlandı

Okan Bayülgen, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Muhabbet Kralı' programında korkutan anlar yaşandı.

Tarihçi İlber Ortaylı TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlandı. Vedat Milor'un konuk olduğu programda Ortaylı rahatsızlandı.

Programda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi ve İlber hoca yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz.

Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem