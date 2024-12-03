Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında Rahatsızlandı

Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı'nın sunduğu 'Muhabbet Kralı'nda bu hafta korku anları yaşandı. Programa üşüdüğü için paltoyla çıkan Ortaylı, canlı yayında rahatsızlandı. Programa ara verilirken Ortaylı, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.

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Okan Bayülgen, Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Muhabbet Kralı' programında korkutan anlar yaşandı.

Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında Rahatsızlandı - Resim : 1Tarihçi İlber Ortaylı TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlandı. Vedat Milor'un konuk olduğu programda Ortaylı rahatsızlandı.

Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında Rahatsızlandı - Resim : 2

Programda ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi ve İlber hoca yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında Rahatsızlandı - Resim : 3

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz.

Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." dedi.

Ünlü Tarihçi Korkuttu: İlber Ortaylı Canlı Yayında Rahatsızlandı - Resim : 4

İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen Bir Arada! Muhabbete ve Bilgiye Doyacaksınızİlber Ortaylı ve Okan Bayülgen Bir Arada! Muhabbete ve Bilgiye DoyacaksınızMedya

Kaynak: Gerçek Gündem

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İlber Ortaylı Okan Bayülgen Vedat Milor
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